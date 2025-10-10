テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の第8期となる最終章『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜後5：30）が、4日から放送中。オリコンニュースは主人公・緑谷出久（デク）の声を演じる山下大輝、デクの最大の宿敵・死柄木弔の声を演じる内山昂輝にインタビュー。9年を経てついにFINAL SEASONを迎える本作への思いを語ってもらった。【画像】『ヒロアカ』FINAL SEASON