目の前にある情報から最良の選択をしたとしても、報われないことがあるのが麻雀の切なさでもあり醍醐味だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第1試合で渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が、放銃をかわしつつ役満・四暗刻をテンパイするものの、その先にアガリがないという悲しい展開に、ファンから「かっこよすぎる」「0枚悲しい」と、悲喜こもごもの反応が飛び交った。【映像】日向藍子、切なすぎる“山ゼロ”役満リーチ