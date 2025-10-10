■台風23号日本の南を北上している台風23号は、発達しながら11日(土)にかけて沖縄や奄美に接近する見通しです。その後は進路を東よりに変えて、12日(日)から13日(月)頃にかけては、伊豆諸島に接近するおそれがあります。台風22号の被害を受けたばかりですが、伊豆諸島では暴風に厳重に警戒するとともに、うねりを伴った高波や土砂災害などにも警戒をしてください。◎全国の天気日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、東海と近畿は