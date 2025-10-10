天草市新和町で、養殖アオサの種付け網の設置が行われています。八代海に面した新和町では、波穏やかな海岸を利用して9つの業者がアオサの養殖を行っています。種付けは、天然のアオサが生育する波打ち際の海岸に網を設置し、自然に放出された胞子を付着させます。 松岡邦安さんは、引き潮の時間に合わせて長さ20メートル、幅1.5メートルの網を12枚重ねたものを海岸に立てた杭に張っていました。網の設置は毎年、水