名古屋地裁ミャンマーを拠点にした国際的な特殊詐欺事件を巡り、現地で「かけ子」をしたとされる少年（16）＝少年院送致の保護処分＝ら3人を特殊詐欺組織に紹介したとして、職業安定法違反などの罪に問われた丸杉龍実被告（32）の初公判が10日、名古屋地裁（久礼博一裁判長）で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は「果たした役割は重大だ」として懲役5年を求刑し、弁護側は寛大な判決を求め、即日結審した。判決は11月19日