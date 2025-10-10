台風22号は東の海上へと離れていっていますが、台風23号が発達しながら北上しています。台風23号は、あすにかけて奄美に接近した後、進路を東よりに変えて日本の南を進み、日曜日から月曜日にかけて再び伊豆諸島に接近するおそれがあります。あすにかけて、奄美や九州南部では、雨や風の強まるところがありそうです。台風から離れている東日本や東北も雨となって、関東では冷たい雨となるでしょう。また、伊豆諸島ではあすから再び