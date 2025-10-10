自民党の高市総裁は10日、総理官邸を訪れ、石破総理と面会しました。高市氏はきのう、菅元総理、岸田前総理のもとを訪れ、就任の挨拶をおこなうとともに、連立協議が難航している公明党との関係についても意見を交わしています。