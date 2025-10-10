女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（64）の夫で医師、木下博勝氏（57）が10日、インスタグラムを更新。自民党の高市早苗新総裁（64）の取材場所を映したライブ配信映像に「支持率下げてやる」という発言の音声が入った騒動について私見を述べた。木下氏は今回の騒動を受け「報道は本来、中立であるべきはずです。誰を支持するか、誰に批判的であるかは国民が判断すること」とした上で、「にもかかわらず、『支持率を下げる