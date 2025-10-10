ドジャースの大谷翔平投手（３１）は９日（日本時間１０日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打、２三振だった。チームは延長１１回の熱戦を２―１でサヨナラ勝ちして、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。天敵に苦しんだ。左腕サンチェスとは４日（同５日）の第１戦で３打席連続三振、今季のレギュラーシーズンも６打数１安打