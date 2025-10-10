【その他の画像・動画等を元記事で観る】angela 2年ぶり12枚目のフルアルバム『Answer』がリリースされた。シティポップな新曲「不器用なI love you」を含めた新録5曲は、大切な人との絆やangela自身のルーツやソウル、コミカルさなど、自身の魅力を様々な形で表出させる。歌に込めた思いと次なる大きな助走について聞いた。INTERVIEW ＆ TEXT BY 日詰明嘉20年前の未来予想を回収した『Answer』――TV番組でも紹介されていましたが