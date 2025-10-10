気象庁によると、１０月１０日１０時４４分頃地震がありました。震源地は、フィリピン付近（北緯 ７．４度、東経１２６．９度）で、地震の規模（マグニチュード）は７．４と推定されます。気象庁は「若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない」としています。 若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。＜津波予報（若干の海面変動）＞ 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部