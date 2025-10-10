¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÅÁÀâ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤¬¡¢ÄÌ»»17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤ò½ä¤ëÁ´3¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¤ÎÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖChild in Time¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥¯»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³