西鉄電車の5000形車両が10日、運行開始から50周年を迎え、西鉄福岡（天神）駅で出発式が行われました。 5000形車両の運行50周年を記念して、鉄道愛好家の団体「鉄道友の会」から、オリジナルのヘッドマークが贈られました。西鉄電車5000形は1975年10月10日に運行を開始しました。アイスグリーンの車体は50年間、西鉄天神大牟田線で多くの人に親しまれてきました。50周年記念のヘッドマークをつけた列車は、20