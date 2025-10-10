ホストクラブを無許可で営業したとして、愛知県警は東海地方最大規模のホストグループを摘発し、代表の男ら3人を逮捕しました。 【写真を見る】“東海地方最大規模”ホストグループ代表の男ら3人逮捕 無許可営業の疑い “売掛金”のトラブル相次ぐ｢N1グループ｣ 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市中区の会社役員・田中佑容疑者（43）ら3人です。警察によりますと3人は去年からことしにかけて、中区でホストクラ