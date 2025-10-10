※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ仕事が忙しいため1ヶ月に1回しか会えない彼氏のたくろうと同棲することになり、ちはるは幸せいっぱい。引っ越し当日の夜、ついにスタートした同棲に喜ぶふたりだったが、突然ちはるの両親が訪問。まだあいさつもしていなく初対面であることに恐縮するたくろうに対し、母親は「見に来ただけだから」と気にしていないそ