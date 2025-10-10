チャットAI「ChatGPT」を開発するOpenAIが、ChatGPTが持ちうる政治的バイアスについて調査を実施しました。ChatGPTにバイアスは存在するのか、どのような条件下でバイアスが生じるのか、バイアスが生じた場合はどのような形態をとるのか、といったことが追究されています。Defining and evaluating political bias in LLMs | OpenAIhttps://openai.com/index/defining-and-evaluating-political-bias-in-llms/OpenAIは、「ChatGPT