10日午前、大分県佐伯市の市道で横断歩道を渡っていた高齢の男性が車にはねられて亡くなりました。 事故があった佐伯市の現場 事故があったのは佐伯市池船町の市道です。 警察によりますと10日午前6時40分ごろ横断歩道を渡っていた男性が交差点を左折してきた普通乗用車にはねられました。 はねられたのは近くに住む吉野内義彦さん80歳で意識不明の重体で病院に搬送されましたがその後死亡しました。