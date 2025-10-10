静岡県内で自転車が関連する死亡事故など、重大な事故が相次いでいることを受けて、警察は緊急の自転車指導取り締まりを行いました。自転車の緊急の指導取り締まりは、警察が6日の朝、三島市と沼津市の3か所で行いました。自転車が関連する事故では10月1日に島田市で高齢男性が死亡し、2日には三島市で高校生が重体となるなど相次いでいて、この日は高校の前で警察官らが交通ルールを守るよう呼びかけました。(静岡県警察本