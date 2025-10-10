１０日前引けの日経平均株価は前日比４９２円６９銭安の４万８０８７円７５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７３３万株、売買代金概算は３兆２５７０億円。値上がり銘柄数は１２１、値下がり銘柄数は１４７７、変わらずは１６銘柄だった。 日経平均株価は反落。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２４３ドル安と４日続落となり、ナスダック指数も下落した。米国株が軟調な値動きとなるなか、東京市場も値を下げてス