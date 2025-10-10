タレント・ほしのあき（４８）が、ミニ丈のドレス姿を披露した。１０日までにインスタグラムを更新し「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」とデザインを紹介。スカートのボリュームがキュートだ。膝上２０センチ以上はありそうな超ミニ丈で、美脚スラリ。フォロワーは「足綺麗」「同じ歳と思えない若々しさと可愛さです」「スタイル良すぎだし、可愛いです」「スタイル抜群ですね」「時間が止まってる」とほれぼれ。また