ビックカメラ [東証Ｐ] が10月10日昼(12:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比19.7％増の319億円に伸びたが、26年8月期は前期比1.3％減の315億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を40円→41円(前の期は33円)に増額し、今期も41円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.8％増の63.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.2％→2.4％と