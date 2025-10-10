お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が９日、フジテレビ系「何かオモシロいコトないの？」で本名を明かした。この日は人気企画「本名寺の変」を放送。芸能人の本名をあてるクイズを行った。ゲストとして登場したのがアンゴラ村長。候補の５つの名前の中から、本名を当てるのだが、シソンヌ長谷川忍は候補の１つ「稲葉里紗」の「はまりがすごい。里紗ちゃん感がすごかった。里紗ちゃん来た！って」と稲葉里紗を予想。