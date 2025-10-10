大分県内の美術愛好家などの作品を集めた美術展が大分市で開かれています。 けんしん美術展は県民の芸術活動を応援しようと県信用組合が毎年開いていて2025年で34回目です。 けんしん美術展 大分市の会場には11歳から90歳までが描いた人物画や風景画など152点が並んでいます。 テーマは自由で、バラエティ豊かな力作が訪れた人を楽しませています。 こちらは最高賞にあたるけんしん大賞を受賞した作品「