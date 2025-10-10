県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。10日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）◆村上市・9日午後11時45分頃・村上市大毎の道路上でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所の付近には民家◆村上市・10日午前5時30分頃・村上