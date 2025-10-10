「低血圧の人」が入浴時に気をつけるべきポイントを紹介します（写真：Ushico／PIXTA）【イラスト】低血圧の人が入浴中の「立ちくらみ」「失神」を防ぐ方法冬場に入るとさまざまなメディアで注意喚起を促されるのが、ヒートショック対策をはじめとした「高血圧の人」の入浴。ですが、温泉療法専門医の早坂信哉氏によれば、実は「低血圧の人」も入浴時には注意が必要だといいます。血圧の高い低いにかかわらず潜んでいる「入浴」の