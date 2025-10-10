10日午前、仙北市の田んぼでクマ1頭が目撃されました。近くには医療機関や中学校などがある場所で、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、10日午前9時50分ごろ、仙北市田沢湖神代字野中清水で車に乗っていた60代の男性が、田んぼにいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。約100メートルの場所には田沢湖福祉医療センター、約200メートルの場所には神代中学校があるほか、近