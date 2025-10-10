近年のアウトドアブームやコロナ禍を経て、家族でキャンプに出かける人が増えた。しかしながら、キャンプ体験では「子どもが楽しめるコンテンツが限定的」「子どもの迷子等の安全面が心配」「トイレやシャワー等の衛生面が不安」といった声も多いという。そんな問題を解決するべく、「NTT Landscape」がスマートキャンプ場「LScamp山中湖」を、2025年10月1日に山梨県南都留郡山中湖村にオープンした。最新テクノロジーを活用したフ