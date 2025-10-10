エーアイテイー [東証Ｐ] が10月10日昼(12:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の23.9億円となり、従来の6.5％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の46.7億円に対する進捗率は51.3％に達し、5年平均の47.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.7％増の22