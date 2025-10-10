１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小幅続伸。きょう予定されている自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表との会談を見極めたいとして方向感は定まらなかった。 ９日に実施された米３０年債入札の結果が市場の想定ほど堅調ではなかったとの見方を背景に、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。債券先物は前日比７銭安の１３５円７２銭でスタートした。その後は株安を手掛