「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）1位REGZA48X8900L（TVS REGZA）3位REGZA55X8900N（TVS REGZA）4位VIERATV-55Z90A（パナソニック）5位REGZA55X8900L（TVS REGZA）6位VIERATV-55Z95A（パナソニック）7位VIERATV-55Z90B（パナソニック）8位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）9位VIER