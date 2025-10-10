アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが10日、自身のXを更新。娘のために作った初めてのお弁当を披露した。【写真】ちいかわウインナー可愛い！娘への最上もが手作りお弁当Xでは「娘のはじめてのお弁当がんばった…！！！キャラ弁とかは難易度高いって思ったけど、ちいかわウインナー売ってたから入れたらめちゃくちゃ喜ばれた！丸大食品さんありがとうございます！！！」と感謝。「早起きして