ジーユーは24日より、ファッションブランドUNDERCOVERとのスペシャルコレクション「UG」を、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。全21型で、価格帯は590円〜9990円。【画像】ジーユー×UNDERCOVERスペシャルコレクション全21型（一覧）「UG」は、高橋盾氏率いるUNDERCOVERのチームが商品のデザインだけでなく、商品のフィッティングやキービジュアルの制作など全ての工程に携わっているスペシャルコレク