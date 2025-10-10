山形県鶴岡市でクマの目撃が相次いでいます。きのう夜にはクマと普通乗用車が衝突する事故がありました。 【写真を見る】乗用車とクマの衝突も...鶴岡市でクマの目撃が相次ぐ付近に潜んでいる可能性（山形） クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。 警察や市によりますと、きのう午後９時３０分ごろ、鶴岡市高坂の県道でクマ１頭を目撃したと通りかかった人から警察に通報があり