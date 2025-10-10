『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作『ヤマトよ永遠に REBEL3199』の「第五章 白熱の銀河大戦」が2026年2月20日に公開されることが10日、発表された。あわせて、本作のイメージドローイングを担当する麻宮騎亜氏が描き下ろしたティザービジュアルと特報映像が解禁された。【画像】かっけぇ！「第五章 白熱の銀河大戦」特報映像場面カット本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて