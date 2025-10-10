インターファクトリー [東証Ｇ] が10月10日昼(12:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.9倍の4300万円に急拡大し、通期計画の7700万円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の25.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.5％→6.0％に大幅改善した。 株探ニュース