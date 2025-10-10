これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆10日(金)これからの天気 いま晴れているところも、次第に雲が広がるでしょう。夕方からは一部で雨が降りそうです。 降水確率は、30～40%のやや高いところが多く、夜は湯沢町で50%と高くなっています。 ◆10日(金)の予想最高気温 最高気温は、21～23℃の予想です。9日(木)と同じくらいでしょう。 各地とも平年並み