台湾の頼清徳総統は「台湾に対する武力行使を放棄するようトランプ米大統領が中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席を説得できれば、ノーベル平和賞に値する」と述べた。米国の保守系ラジオ番組とポッドキャストのインタビューでの発言としてロイター通信が伝えた。ロイター通信によると、全米400以上のラジオ局で放送されている政治トーク番組で、頼総統はトランプ氏が米大統領である間は台湾に侵攻することはないと習氏が語っ