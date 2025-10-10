北海道内は１０月１０日朝、２９地点で最低気温が氷点下の冬日を観測するなど、今シーズン一番の冷え込みとなりました。午前６時ごろの帯広です。川の水面付近に川霧が発生しています。１０日の道内は上空に寒気が流れ込んでいる影響で、今シーズン一番の冷え込みとなりました。北見で氷点下０.８℃のほか、音更町駒場で氷点下２．２℃、札幌でも７．４℃と今シーズン最も低い気温を観測するなど、２９地点で冬