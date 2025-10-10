ハイレックスコーポレーション [東証Ｓ] が10月10日昼(12:00)に業績修正を発表。25年10月期の連結最終利益を従来予想の38.8億円→70.3億円(前期は19.7億円)に81.0％上方修正し、増益率が96.9％増→3.6倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結最終利益も従来予想の21億円→52.5億円(前年同期は17.8億円)に2.5倍増額し、増益率が18.2