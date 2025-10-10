10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円安の4万8180円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8087.75円に対しては92.25円高。出来高は3万2992枚となっている。 TOPIX先物期近は3206ポイントと前日比52.5ポイント安、現物終値比3.90ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48180