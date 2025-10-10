GACKTによるフルオーケストラ公演『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』が、12月23日に東京・すみだトリフォニーホールにて再演されることが決定した。【画像】ファン垂涎の内容！「極-KIWAMI-盤」ジャケット同公演は、4月13日に同会場で行われた『GACKT PHILHARMONIC 2025』の再演。圧巻の歌唱とフルオーケストラを融合させたステージは大きな反響を呼び、ファンや関係各所から再演の強い要望が寄せられていたとい