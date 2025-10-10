県内のバス・タクシー運転手の担い手不足や高齢化が一層深刻となっています。乗合バス運転手の平均年齢は過去最高の「56歳」、一方で30歳以下の割合はわずか2％ほどです。県が開いた運転手確保対策連携協議会で報告されたものです。貸切なども含むバス全体の運転手の数は去年、972人で、2016年の1214人と比べ8割に落ち込んでいます。このうち路線バスと高速バスの運転手の平均年齢は56歳と、過去最高となっています。（先月