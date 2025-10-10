１０月９日夜、札幌市西区山の手の住宅街で相次いでクマが目撃されました。近くの小学校では見守り登校するなど警戒が続いています。（山本記者）「住宅に面した見通しの良い林の奥でクマが目撃されました」９日午後９時半ごろ、札幌市西区山の手５条１０丁目の住宅街でクマ１頭が目撃されました。この映像を撮影した住民はー（目撃者）「あれはクリの木なので（クマが）クリを食べているのは分かった。クマだと分かったとき