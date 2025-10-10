メジャーリーグの地区シリーズ第4戦に大谷翔平選手（31）が先発出場。ロサンゼルス・ドジャースが延長戦を制し、リーグ優勝決定シリーズ進出です。地区シリーズに入り、わずか1安打と打撃不調の大谷選手は、この日も3打席目までヒットが出ませんでした。試合はドジャースが1点を追う7回、満塁のチャンスにベッツ選手が押し出しのフォアボールで同点に追いつきました。8回には佐々木朗希投手がマウンドへ。ホームラン王のシュワーバ