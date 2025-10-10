俳優の戸塚純貴（33）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。今後挑戦したい役柄を語った。戸塚は現在放送中のフジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）に脚本家の三谷幸喜氏たっての希望で出演中。NHK連続テレビ小説「虎に翼」、日テレ「だが、情熱はある」など数々の話題作でコメディ俳優として活躍している。ファーストサマーウイカに「普段から