中谷元防衛相は10日の閣議後会見で、台風22号の接近により停電や断水が相次いでいる伊豆諸島の八丈島へ、海上自衛隊の給水車数台を輸送すると発表した。また、携帯電話などに通信障害も起きていることを受けて、陸上自衛隊ヘリコプターによる通信事業者と衛星通信機器の輸送も行うという。八丈島では9日、非常に強い勢力で最接近した台風22号の影響で、停電や断水が発生した上に、倒木や土砂崩れにより主要道路が通行止となった。