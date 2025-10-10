かまいたち山内が、ロケ中「かわいい！」と通り過ぎる店員さんを絶賛するシーンがあった。【映像】山内が絶賛したかわいすぎる店員10月8日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。行く先々の居酒屋でクイズに答える「第6回居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が開催された。ゲストはオダギリジョー、ラランド・サーヤ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎。今回の舞台は吉祥寺。オダ