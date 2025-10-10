◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）フィリーズがドジャースにサヨナラ負けを喫し、最後に登板したオライオン・カーカリング投手に対してチームメートが寄り添いました。フィリーズは同点の延長11回、前の回から登板しているヘスス・ルサルド投手がこの回も続投すると1アウトからヒットで出塁を許します。6番のウィル・スミス選手を外野フライで2アウトとしましたが、続くマックス・マンシー選