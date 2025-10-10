『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』（テレビ朝日系）が10月5日に放送。『ポツンと一軒家』パートでは、フランスの山の上にある、家族愛あふれるレストランに迫った。【映像】南仏アルプスの山の上に建つ絶景“ポツンとレストラン”日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き