電気自動車大手テスラの運転支援システムをめぐり、アメリカの運輸当局が安全性を確かめるための予備調査を始めたことがわかりました。調査の対象となるのは、テスラの運転支援システムFSD（フルセルフドライビング）を搭載した約288万台です。FSDはドライバーが常に監督することを前提に、車が自動で車線を変更したり、信号や標識を認識して停止したりすることができる機能で、自動運転の5段階のうち「レベル2」にあたります。ア